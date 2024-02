La Spezia | arrivata nave bimbi Palestina

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 7.52Vulcano della Marina Militare,salpata nei giorni scorsi dal porto di al Arish in Egitto, ha attraccato al molo Fornelli del porto di Lacon a bordo 60 palestinesi,bambini che necessitano di cure mediche specialistiche. Alcuni di loro sono stati feriti in modo grave,tanto che sulla banchina verrà utilizzato un Ambulift,carrello che si eleva fino all'altezza del ponte dellaper permettere lo sbarco di quelli che non possono camminare.Verranno trasferiti al Bambin Gesù di Roma, al Gaslini di Genova, al Meyer di Firenze.

Il Vulcano ha raggiunto nella notte il Golfo dei Poeti. Alle 6.00 ha attraccato al Molo Garibaldi, lato commerciale. I bimbi sono 20 ...Primocanale in diretta lunedì per l’arrivo della prima missione umanitaria via mare, gestita dalla Farnesina, dall’inizio del conflitto iniziato il 7 ottobre scorso nella Striscia di Gaza ...Nave Vulcano della Marina Militare, salpata nei giorni scorsi dal porto di al Arish in Egitto, ha attraccato al molo Fornelli del porto della Spezia con a bordo 60 palestinesi, bambini che necessitano ...