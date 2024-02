La sfida di Ekolav | I ragazzi fragili si posso aiutare con il lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) TRENTA LAVORATORI con disabilità cognitive (su 106) per un progetto unico nel suo genere. Si tratta di ’Santa Gemma’, iniziativa di inclusione lavorativa promossa dalla lavanderia industrialeSrl di Lastra a Signa (Firenze), parte del Gruppo Servizi Italia, leader nel mercato dell’outsourcing (esternalizzazioni) dei servizi ospedalieri, ovvero soprattutto lavaggio e gestione di lenzuola e biancheria. Un progetto nato con il supporto della stessa Servizi Italia e del Gruppo Coopservice e che ha preso il via dall’impegno personale di Giovanni Cilenti, amministratore unico di. "Ho una figlia con sindrome di down – spiega Cilenti – e da quando è nata, dieci anni fa, ho deciso di impegnarmi ancor più in ambito sociale. Il mio obiettivo è permettere a questidi raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, del proprio ...