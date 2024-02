La Serie A rompe con la FIGC? Casini | «Vogliamo più autonomia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea andata in scena oggi Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea andata in scena oggi. Ecco le sue dichiarazioni.– «Abbiamo discusso diversi argomenti. Anzitutto, come LegaA teniamo a ringraziare la TIM per una collaborazione di 25 anni che ha consentito allaA di crescere ma soprattutto di portare sempre più il calcio nelle case degli italiani. Il nuovo partner commerciale è stato individuato in Eni con Enilive in coerenza con un progetto di sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale. È stata rinnovata la partnership con Frecciarossa per la Coppa Italia, per un ...