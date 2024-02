La Serie A cambia nome! Nuovo accordo con il title sponsor

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lanome, dopo venticinque anni. Lo fa con unche porterà a modificare il, che dal 1999 era sempre stato TIM. L’ANNUNCIO – “Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, saràdellaA dal campionato 2024/25, per tre stagioni. Nell’ambito dell’, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la LegaA, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere ilbrand e la trasformazione che esso rappresenta ai ...

La decisione nell'assemblea di oggi in via Rosellini: addio a Tim e firma con Eni fino al 2027. Ai club una media di 22 milioni l'anno. L'accordo è rinnovabile fino 2029