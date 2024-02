La Serie A cambia nome dopo 25 anni | il nuovo sponsor diventa Enilive | società di Eni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La25: non si chiamerà piùA Tim, ma. Ladi Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilitàTitledel campionato di calcio italiano per tre stagioni, a partire dal 2024/25. L’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata dal colosso italiano dell’energia: i club incasseranno una media di 22 milioni l’anno e l’accordo triennale è prorogabile fino al 2029. Finisce così la storica collaborazione con Tim, cominciata nella stagione 1998-1999. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

