La ‘Security Service Agency’ sbarca al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecurityAgency, il noto driver dei VIP, del sannita Marco Fusco, originario di Ponte,aldi2024, rivoluzionando il servizio di transfer per le celebrità ospiti del format “Il Salotto delle Celebrità”. Questa partecipazione segna un punto di svolta per l’agenzia di Fusco che, nel giro di pochi anni, ha conquistato il settore della sicurezza, del portierato e del noleggio di mezzi esclusivi, accumulando oltre duecento clienti grazie a un servizio impeccabile sotto ogni aspetto. Con un team di professionisti che garantisce professionalità, sicurezza e cortesia, SecurityAgency si posiziona come leader indiscusso nel proprio settore, pronto a garantire una presenza discreta ma efficace anche nei contesti più esclusivi come “Il Salotto ...