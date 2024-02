La Saudi Sports for All Federation annuncia una nuova location della Kingdom Arena per la terza Maratona di Riyadh

(Di lunedì 5 febbraio 2024), Arabiata–(BUSINESS WIRE)–Lafor All(SFA) hato che ladi inizio e finedi, che si svolgerà il 10 febbraio, con il supporto del Ministero dello Sport, sarà la, appena costruita. Ladiè emersa come uno degli eventi sportivi più attesi del Paese, rendendo lala perfettaper iniziare e concludere questa entusiasmante gara su strada. Nel 2023, laha attratto 15.000 partecipanti di 128 nazionalità, con una percentuale di ...

Malcom e Otavio hanno ricevuto la carta speciale Showdown della ROSHN Saudi League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA ... (fifaultimateteam)

La Maratona di Riyadh è emersa come uno degli eventi sportivi più attesi del Paese, rendendo la Kingdom Arena la perfetta location per iniziare e concludere questa entusiasmante gara su strada. Nel ...Splendido gesto di Son, l’attaccante del Tottenham al termine di Arabia Saudita-Corea del Sud di Coppa d’Asia ha mostrato tutta la sua ...Lucid si prepara a lanciare un veicolo su misura per la polizia saudita, approfondendo i legami strategici con il Regno dell'Arabia Saudita.