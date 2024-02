La Rosa dell’Istria | trama e cast del film di Rai 1 ispirato al libro di Graziella Fiorentin

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il racconto del secolo scorso su Rai 1 continua con La, in onda questa sera 5 febbraio 2024 alle ore 21:30. La fiction, diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction – Publispei – Venice, è ispirata al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero, scritto nel 2000 da, sugli italiani residenti nell’Istria, a Fiume e in Dalmazia, costretti a lasciare le loro case per rifugiarsi dalle persecuzioni dello jugoslavo Josip Broz Tito. LaIn seguito al Trattato di Parigi, firmato nel 1947, i confini dell’Italia post Seconda Guerra Mondiale furono ridisegnati. Molti nostri connazionali che vivevano nei territori passati sotto la bandiera jugoslava furono costretti a fuggire, per evitare di ...