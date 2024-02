LA ROSA DELL’ISTRIA | SU RAI1 IL DRAMMA DEGLI ITALIANI ESULI ISTRIANI TRAMA E CAST

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il film tv “La” – liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin – è la storia intima di una famiglia, ma anche dei grandi e sofferti amori della vita, in onda lunedì 5 febbraio in prima serata sue su RaiPlay. “La” è una coproduzione Rai Fiction – Publispei e Venicefilm srl, con Andrea Pennacchi, Gracjela Kicaj, Costantino Seghi, Eugenio Franceschini. Regia di Tiziana Aristarco. Un fagotto e via nella notte per non farsi scoprire. La fame, il freddo, la minaccia delle armi e della morte chiudono il cerchio della tragedia. E chi sopravvive a tutto ciò è condannato a essere esule e straniero in un’altra terra. Ne “La” la guerra arriva a Canfanaro (oggi Croazia) e investe in ...