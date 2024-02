La Rosa dell’Istria | quante puntate sono?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un film-tv per ricordare una triste pagine della Storia del nostro Paese. La, in onda lunedì 5 febbraio 2024, alle 21:30, su Raiuno, racconta infatti la storia di una famiglia istriana costretta, nel secondo dopoguerra, a doversene andare via da casa propria per sfuggire alle persecuzioni. Ma daè composto La? In realtà, la fiction è un film-tv della durata di circa 100 minuti, quindi composto da una sola puntata ed in onda in una sola serata, quella del 5 febbraio. La, la trama Canfanaro, Istria. Maddalena Braico (Gracjela Kicaj) ha diciotto anni e sogna di diventare una pittrice, ma la Seconda guerra mondiale sconvolge i suoi piani e quelli della sua famiglia. I partigiani titini ...