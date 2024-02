La rosa dell' Istria | la recensione | quando il dramma storico diventa un film tv patinato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lade La: l'esodono neltv Rai con Gracjela Kicaj e Andrea Pennacchi (bravi), in cui "la storia da ricordare" si smorza dietro il linguaggio del melò. Tralasciando i perché, è poi il come a prevalere. Del resto, se ha già ampiamente fatto discutere, in un Paese profondamente diviso, e in un'epoca in cui le divisioni sono accelerate dalla visioni poco lungimirantia politica (che lavora per slogan e per propaganda), Laè cinema televisivo all'ennesima potenza. Luce, struttura, spazio, storia. Cinema televisivo, rivolto al pubblicoa prima serata, sempre accorto verso le storie vere che fanno parte'identità nazionale ...