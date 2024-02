La Rosa dell’Istria | il cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) C’è il nome di Andrea Pennacchi, tra quelli delde La, il film-tv in onda lunedì 5 febbraio 2024, alle 21:30, su Raiuno. L’attore in questi anni ha lavorato in numerose fiction: da Purché finisca bene a Petra, fino a Tutto chiede salvezza. Senza dimenticare, però, la sua partecipazione come “Pojana” in Propaganda Live. L’attore è affiancato da Gracjela Kicaj, giovane attrice alla sua prima esperienza televisiva. Inoltre, ritroviamo Costantino Seghi (Eppure cadiamo felici), Eugenio Franceschini (La strada di casa) e Fausto Maria Sciarappa (L’alligatore). Scopriamo insieme, quindi, ilde La. Gracjela Kicaj è Maddalena Braico 18 anni, è una giovane istriana, bella e solare, con la passione per la pittura, che dovrà purtroppo abbandonare a causa ...