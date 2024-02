La Roma travolge il Cagliari e sogna un posto in Champions

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(ITALPRESS) – La marcia della, con De Rossi alla guida, non si ferma. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi che travolgono ilcon un netto 4-0 firmato Pellegrini, Dybala con una doppietta e Huijsen. Neanche due giri la lancette e lapassa: calcio d'angolo battuto sul primo palo, la palla rimane lì e Pellegrini, al terzo gol in tre partite con De Rossi in panchina, è il più lesto a ribadire in rete. Pochi minuti ed è Cristante che, al volo, trova il palo. Ilnon riesce a reagire, i giallorossi fanno ciò che vogliono. Soprattutto Dybala che dà il via all'azione con un velo e poi, sfruttando l'assist di Pellegrini e un altro velo, stavolta di Lukaku, la conclude con un sinistro su cui Scuffet non può nulla. De Rossi chiede ai suoi di rallentare e Lapadula prova ad ...