La Roma cala il poker sul Cagliari | 4-0

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Ladi Daniele De Rossi continua a volare e con ilcentra la terza vittoria di fila con una prestazione più che convincente. All'Olimpico finisce 4-0 con la doppietta di Dybala, un altro sigillo di Pellegrini e il primo assoluto in Serie A del giovanissimo Huijsen. Con questo successo i giallorossi raggiungono la quinta posizione a una sola lunghezza di distanza dall'Atalanta quarta, mentre gli uomini del grande ex e cuorenista Claudio Ranieri restano a quota 18 punti in zona retrocessione. Passa poco più di un minuto dal fischio d'inizio e i giallorossi sbloccano immediatamente la gara con il terzo gol consecutivo di Pellegrini, rapace da due passi a infilare Scuffet dopo un paio di carambole sul corner di Dybala. Una manciata di minuti più tardi i capitolini vanno anche a un passo dal raddoppio con Cristante, ...

