La Rai frena sui trattori a Sanremo | “Nessun contatto con rappresentanti degli agricoltori”

L’appello di Noemi di Segni, presidente dell’UCEI (Unione Comunità ebraiche italiane), giunge in seguito alle polemiche nate in seno all’arena ... (ildifforme)

MILANO (ITALPRESS) - "La destagionalizzazione consente di qualificare la nostra offerta di servizi per il turismo". Lo dice l'assessore allo ...16.52 Serie A, reti bianche a Udine ed Empoli Nel complesso meglio l'Udinese,che però non sfonda:0-0 al 'Bluenergy' col Monza Un super Di Gregorio tiene in piedi gli ospiti nel 1° tempo:dice no pe ...Il governo italiano frena gli incentivi alle auto elettriche e Stellantis minaccia per ritorsione di chiudere gli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori.