La rabbia degli agricoltori pronta a “invadere” l’Aurelia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Fiumicino, 5 febbraio 2024 – La protesta avanza e anche glidi Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri si sono uniti alle manifestazioni: questa mattina, dalle ore 10, al km 29.7 della statale Aurelia fra Torrimpietra e Fiumicino le cinque categorie agricole del litorale nord sono pronte a far sentire la loro voce ed a sfilare in strada con i loro trattori. La protesta, autorizzata dalla Questura, è iniziata ora con una dimostrazione statica ed alle 14 si terrà il corteo fino a Testa di Lepre. Il rincaro prezzi delle materie prime e dell’energia si fa sempre più sentire e la situazione per i lavoratori agricoli è diventata insostenibile: “La Comunità Europea vuole affamare gli– ha affermato Gianfranco Fioravanti, agricoltore di Ladispoli presente sul posto -. Quello che vogliamo è un giusto prezzo per ogni prodotto che produciamo. Se ...