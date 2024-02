La protesta dei trattori sbarca al Festival di Sanremo | l’annuncio del leader | «Uno di noi salirà sul palco»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un rappresentato delle proteste degli agricoltori che da giorni occupano strade e svincoli d’Italia e d’Europasuldeldi, al via domani sera. Lo ha annunciato Danilo Calvani, tra idel movimento con il suo “Comitato degli agricoltori traditi”. «Siamo in contatto con l’organizzazione delper stabilire i dettagli», ha aggiunto Calvani. Questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse canora, Amadeus aveva mandato messaggi di apertura al movimento dei: «È unasacrosanta e assolutamente giusta», aveva detto il direttore artistico del, pur precisando di non essere stato contattato. «Ma se arrivano li faccio salire sul ...