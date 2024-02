La protesta dei trattori a Castel San Pietro Terme | in 150 | fuori dal casello dell’A14 | tra striscioni e slogan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024)San(Bologna), 5 febbraio 2024 – Ladeicon gli agricoltori in prima linea arriva anche aSan. A partire dalle sette e mezzo di questa mattina, più di centocinquanta imprenditori del settore primario, il cui conto non è ancora terminato, si sono radunati vicino alautostradale per far sentire la propria voce. Quello che prevale è un sentimento di abbandono e di spavento, nonché una richiesta di tutela per le proprie attività e per il consumatore stesso. La presenza deinella via San Carlo sta attirando l'attenzione di non pochi automobilisti, provocando l’aumento di traffico di coloro che sono in procinto di prendere l'autostrada e qualche ...