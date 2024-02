La protesta degli agricoltori a Pesaro | dal casello autostradale i trattori invadono la Strada del Montefeltro | “Costi troppi alti”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - "Se mangi genuino, ringrazia il contadino", "Qualche volta nella vita avrai bisogno di un architetto, un medico, un avvocato, ma almeno tre volte al giorno hai bisogno di un agricoltore": sono solo alcuni delle centinaia di cartelloni appesi in circa 150che oggi, nelladei contadini, partiti dal, hanno invasodel, passando davanti allo Spazio Conad di via Gagarin per giungere, infine, nella rotonda di via Solferino. Una manifestazione totalmente pacifica, senza nessuna bandiera di sindacato, ma solamente svettando quelle italiane, per far capire l'importanza del lavoro e del "made in Italy". "Ad oggi, idei nostri prodotti non riescono più a ...