La propaganda russa sfrutta le proteste degli agricoltori per attaccare Bruxelles

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ladel Cremlinoogni occasione possibile perl’Unione europea. Questa settimana a fornire a Mosca il contesto per sferrare la sua offensiva propagandistica, come sottolineato dal progetto europeo EuVsDisinfo, sono leeuropei che si stanno svolgendo in Germania, Francia, Italia, Belgio e altri Paesi. Gli opinionisti del Cremlino si sono affrettati a puntare il dito sull’ennesimo fenomeno che rappresenta la debolezza dell’Unione, senza però soffermarsi su come quanto sta avvenendo nei Paesi del Vecchio Continente sia espressione delle libertà democratiche sancite dai valori comuni che legano la comunità europea: quelli che vedono nellein corso il segnale dell’imminente crollo economico e politico dell’Ue ...