La Promessa | anticipazioni 7 febbraio | Romulo vuole aiutare Pia e Elisa si confida con lui

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La: in qualche modosarà protagonista della puntata. Gli accadranno due fatti piuttosto importanti rispettivamente con Pia ed. Larivela a Pia che sa il suo segreto, ma la tranquillizza, in una determinata circostanza, confessa a Pia di aver capito che aspetta un bambino e “come è successo” (lo stupro da parte del Barone), ma la rassicura che non la danneggerà. Più tardidice al maggiordomo che ormai è passata sopra a ciò che le ha combinato la marchesa; orasolo la sua eredità e poi toglierà il disturbo insieme a Lorenzo. Perché citerà quest’ultimo?...