La Pro Loco Pulsano sbarca alla BIT Milano 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un momento di importante crescita e confronto per la ProdicheBIT. Il 6 febbraio, infatti, la Borsa Internazionale del Turismo ospiterà il progetto “Pro di Puglia”, di cui l’ente pulsanese è capofila e progettista. I numerosi visitatori dell’Allianz MiCo dipotranno ammirare la vasta ricchezza naturale e paesaggistica di cui gode la costa orientale tarantina. I profumi e i colori dell’olio d’oliva e del vino saranno protagonisti di una vasta gamma di elementi in esposizione, autentici esponenti di spicco di una natura pura e incontaminata. Una terra ricca di storia e tradizione, come testimoniato dagli “Ori di Puglia”, tesori dal valore inestimabile per una terra abbagliata dai suoi splendidi tramonti su spiagge dorate. La ...