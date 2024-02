La Primavera vince a valanga contro il Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) sassuolo 63 SASSUOLO: Theiner, Loeffen (46’ s.t. Cinquegrano), Kumi, Leone, Lopes (46’ s.t. Di Bitonto), Caragea (32’ s.t. Vedovati), Neophytou (32’ s.t. Chiricallo), Falasca, Corradini, Bruno (46’ s.t. Pigati), Parlato. All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Okojie, Knezovic, Rovatti, Ravaioli): Abati, Bianay, Savva, Dell’Aquila, Silva (26’ s.t. Percium), Mendes, Dellavalle (26’ s.t. Muntu), Gabellini (11’ s.t. Franzoni), Njie (11’ s.t. Ciammaglichella), Dalla Vecchia, Marchioro (47’ s.t. Casali). All. Scurto (Bellocci, Mahari, Rettore, Acar, Longoni, Bonadiman. Arbitro: Milone di Taurianova (Singh, Pistarelli) Reti: 3’ p.t. e 19’ p.t. Bruno, 6’ p.t. Dell’Aquila, 18’ p.t. Dellavalle (rig.), 28’ p.t. Parlato, 32’ p.t. Marchioro, 13’ s.t. Caragea, 23’ s.t. Kumi, 44’ s.t. Leone Gioco, partita, in. Emiliano ...