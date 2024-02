La Primavera spreca il doppio vantaggio Col Cosenza è 2-2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) PERUGIA 22 PERUGIA: Yimga, Prisco, Falasca, Rondolini, Barberini, Bussotti, Lickunas, Ambrogi, Lomangino, Bernacci (38’ st Caprari), Ronchi (32’ st Giorgetti). A disp. Lavorgna, Panaro, Carbonini, Ebnoutalib, Dalla Valle, Cottini, Mori, Napolano, Giordani, Torri. All. Del Bene: Castelnuovo, Cannatelli, Pellizzaro, De Angelis, Touadi, Armari, Attanasio (45’ st Contiero), Di Porto, Benedetti (45’ st Roseti), Chisari (39’ st Mammolito), Rizzi (33’ st Bellotti). A disp. Sicilia, Marangon, Delicato, De Salvo, Pagni. All. Gatto Arbitro: Ursini di Pescara Marcatori: 24’ pt Bussotti (P), 26’ pt Lomangino (P), 34’ pt Rizzi (C), 10’ st De Angelis (C) PERUGIA - Pareggio 2-2 per ladi Del Bene che compie una bella prestazione ma che non riesce a portare i tre punti a casa nonostante il ...