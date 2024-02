La prima conferenza stampa di Sanremo 2024 | in diretta | Amadeus | «L’idea è godersela I trattori? Protesta giusta» E Fiorello | «Bello se arrivassero»

Roma - prima conferenza stampa da allenatore della Roma per Daniele De Rossi , che domani, sabato 20 gennaio, debutterà sulla panchina giallorossa in ... (247.libero)

Roma, 5 feb – “Il Festival farà il giro del mondo grazie a Rai Italia”. Così Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time alla prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024 dal Roof ...Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato questa mattina in conferenza stampa assieme a Saverio ...fino a questo momento e non è stato fatto. Con la Prima Squadra oggi ...CAROVIGNO (BR) - Prima giornata della BIT 2024 a Milano ricca di visitatori e di primi contatti tra operatori. Tra le novità spicca il ritorno in fiera, con un proprio stand, del Comune di Carovigno c ...