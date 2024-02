La preside del liceo dove gli studenti bocciano le gite troppo care | “Amareggiata per la polemica | la colpa è dei costi degli aerei | ma abbiamo un fondo di solidarietà”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Emma Lucchini spiega che all’inizio la classe aveva dato l’adesione e ricorda che c’è stata solo una richiesta in tutta la scuola per ottenere l’aiuto economico. Ma forse non si calcola che compiere questo passo comporta imbarazzi per famiglie e ragazzi