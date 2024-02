La Polisportiva Galli ritrova il successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 05 febbraio 2024 – Torna a sorridere la formazione del Patron Argirò. Davanti al pubblico amico, laregola 74-72 un’ostica Torino. Le piemontesi, a discapito di quanto recita la classifica, si dimostrano formazione dura a morire giocando praticamente alla pari l’intero incontro. Serve così una fiammata di Streri nel finale per permettere a San Giovanni Valdarno di festeggiare. Menzione speciale per la solita Marta Rossini, che piazza 22 punti confermandosi una tra le giocatrici più informa dell’intero campionato. San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, Lazzaro, Bocola, Nasraoui Torino: Azzi, Colli, Giangrasso, Delboni, Cristelo Alves Privo di De Cassan, coach Garcia lancia in quintetto Maria Lazzaro. E’ proprio lei l’autrice del primo canestro, seguita da Reggiani per il 5-0. Colli sblocca Torino, ma Nasraoui prima e ...