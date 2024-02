La polemica di Jay Z non gradita da Beyoncé e Miley Cyrus che non ricorda il padre | i discorsi che hanno segnato i Grammy 2024

In una serata dominata dall’ennesimo trionfo di Taylor Swift e dal grande ritorno di Tracy Chapman, il rapper Jay-Z ha portato un po’ di polemica alla cerimonia dei Grammy Awards. Jay-Z ha criticato ...Non era mai successo prima, ma ai Grammy 2024 tutti i premi trasmessi in diretta durante la cerimonia live del 4 febbraio sono andati ad artiste, musiciste e cantanti. Un dominio femminile senza prece ...Victoria Monet ha vinto il suo primo Grammy come migliore nuova artista. 34 anni, nata in Georgia da madre afroamericana e padre francese ...