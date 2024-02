La magistrata che vinse il primo concorso giudiziario aperto alle donne nel 1965 si racconta in un liceo Parla di discriminazione di genere | quella introiettata e difficile da percepire E di libertà | non solo quella di disubbidire

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È una domanda che ogni tanto capita, e ogni volta non si sa bene cosa rispondere. «Lei ha mai subito unadiretta sul posto di lavoro, in quanto donna eper questo?». La rivolge una studentessa a Gabriella Luccioli, che nelilper entrare in magistraturaanche a candidature femminili. Siamo nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini, a Roma, le grandi finestre che danno sul giardino fanno entrare il sole di fine gennaio e la musica dell’intervallo. Ma, dentro, l’attenzione non viene scalfita. Luccioli si è alzata in piedi, perché il tavolone di legno massiccio in fondo alla stanza la fa sparire agli occhi dei ...