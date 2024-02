La lotta contro il cancro | linfociti T nello spazio per battere il melanoma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Empoli (Firenze), 5 febbraio 2024 – La missione è appena partita e potrebbe portare risultati importanti per la ricercai tumori. Martedì scorso da Cape Canaveral, Florida, è stata lanciata la navicella spaziale Cygnus che raggiungerà la stazione spaziale internazionale (Iss) in orbita attorno alla Terra. N el modulo europeo, c’è il bioreattore Kubik con dentro colture cellulari diT specifici provenienti da pazienti affetti daper essere poi ingegnerizzate con nanoparticelle magnetiche e diventare così killer selettivicellule tumorali. Il progetto è denominato Ica (Immune Cell Activation) e il responsabile è l’empolese Mario Milco D’Elios, professore ordinario di immunologia all’Università di Siena che ora si trova al Kennedy Space Center per seguire la missione. "Rispetto ad altre ...