La ’linea Maginot’ contro i lupi | Reti alte fino al cielo e cani | ma la strage di animali continua

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Era notte, in campagna un silenzio sospeso, solo nebbia. Abbiamo sentito iabbiare, più volte, erano molto agitati. Non mi è passato nemmeno per l’anticamera del cervello di uscire per vedere cosa stesse succedendo. Qui ormai abbiamo paura un po’ tutti. E poi uscire per fare cosa? Se spari magari con il fucile a passare i guai sei tu", Domenico Guerra, 77 anni, abita a Bondeno, in via Ferrarese. Una grande casa bianca. Davanti c’è un recinto per i, uno spazio per le capre protetto da una staccionata, la stalla con i cavalli. Ci sono anche i pavoni. Che sembrano ancora avvertire qualcosa, sono spaventati. Se ne stanno appollaiati tra i rami degli alberi. C’era veramente qualcuno l’altra notte nel cortile dell’abitazione. Iin tre raid successivi hanno ucciso tutte le oche, erano nove. La paura degli agricoltori si ...