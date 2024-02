La Lazio è finita in un buco nero Sarri | «Non so come ritrovare i gol in attacco»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lasi è infilata ine non riesce a trovare soluzioni per uscirne. Lo ha ammesso anche Maurizioal termine della gara persa a Bergamo contro l’Atalante. Un 3-1 senz’appello, un De Ketelaere inarrestabile che ha messo all’angolo tutta lae non l’ha fatta respirare. Solo un lampo, sul finire della gare, con il rigore trasformato da Immobile. Per il Messaggero la situazione è piuttosto preoccupante, anche perché il club di Lotito scivola al nono posto in classifica. Lasta subendo una crisi di rigetto L’analisi del Messaggero: “Questo blackout sembra un. Non c’è più la, è sparito Luis Alberto, Felipe Anderson ha la testa a Torino. Sembra quasi una crisi di rigetto alla mano di ...

Non è finita perché il quotidiano definisce buco nero la Lazio e spiega come sui biancocelesti sia calato il buio. Stillettata anche per Felipe Anderson che sembra ormai con la testa a Torino sponda ...LAZIO TIRI IN PORTA DATO-Oltre alla brutta prestazione sottotono dei biancocelesti, il dato che più fa impressione è quello dei tiri in porta.Il ko della Lazio contro l'Atalanta ha fatto male. Prestazione, atteggiamento e gioco non sono piaciuti ai tifosi biancocelesti. Dalla semifinale di Supercoppa, la squadra è finita in ...