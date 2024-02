La laurea di Giulia Cecchettin non è un regalo | è un suo diritto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Venerdì 2 febbraio 2024 a Padova, al palazzo del Bo, c’è stata la consegna dellapostuma di. Non unaHonoris Causa, ma unameritata, sudata, scritta e inviata dalla giovane ragazza in quello che nessuno sapeva sarebbe stato l’ultimo giorno della sua vita, sabato 18 novembre 2023. Ho pensato molto a come rendere omaggio a questa meravigliosa ragazza e alla sua splendida famiglia dopo mesi di silenzio e riflessione su tutta questa vicenda terribile, che, come sapete, ci ha colpiti tutti, perché la piccolain quelle settimane è diventata la figlia, la sorella e la nipote di tutta l’Italia, che fino all’ultimo momento ha sperato in un epilogo diverso da quello che poi, invece, ha tramortito ognuno di noi. Perché alla fine quello che in questa ...