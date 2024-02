La Juventus riparte dopo la sconfitta con l’Inter | lo fa con un… infortunio

Leggi tutta la notizia su inter-news

Laieri ha perso 1-0 contro, venendo surclassata in tutto e per tutto al Meazza. Oggi i bianconeri hanno subito ripreso ad allenarsi e lo hanno fatto con un. LO STOPINTER-– "Nel corso dell'allenamento odierno Mattia Perin ha riportato trauma lieve al ginocchio destro. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici svolti presso il JMedical che hanno evidenziato la lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale. Mattia Perin inizierà l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività nei prossimi giorni".