La Juve frena | il Milan può arrivare secondo? Il giudizio di Capello

Calcio Serie A : risultati e classifica - frenata Juve Questi i risultati e la classifica del campionato di Serie A dopo Juventus-Empoli 1-1. 22^ giornata: Cagliari-Torino 1-2, Atalanta-Udinese 2-0, ... (ilfogliettone)

Calcio Serie A : risultati e classifica - frenata Juve Questi i risultati e la classifica del campionato di Serie A dopo Juventus-Empoli 1-1. 22^ giornata: Cagliari-Torino 1-2, Atalanta-Udinese 2-0, ... (ilfogliettone)