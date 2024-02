La Juve come Jannik Sinner ? Allegri | che gufata | dopo queste parole

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da quel “laperché più giovane e l'InterNovak Djokovic”, in riferimento alla semifinale degli Australian Open vinta dal 22enne altoatesino, ladi Massimilianonon ha più vinto. Il deludente pari contro l'Empoli, il k.o. del Meazza contro un'Inter ora a +4 (con una partita in meno) e lanciata sempre di più verso la Scudetto: “Se questo è il match point per il campionato? Non lo so, noi dobbiamo fare il nostro percorso — ha commentato l'allenatore toscano —. Sapevamo che l'Inter è forte, il primo tempo è stato bloccato, loro hanno trovato il gol, abbiamo avuto un'occasione simile a campo aperto con Vlahovic".: “Campionato lungo, ma ora Inter favorita” Nello scambio a Dazn, Andrea Barzagli ha quindi ...

Neanche il tempo di scendere in campo per la sua prima apparizione ufficiale con la maglia della Juventus che già per Carlos Alcaraz ... (calciomercato)

Dalle colonne del Corriere della Sera, Daniele Dallera analizza nel dettaglio la vittoria dell'Inter contro la Juve ...La sconfitta contro l’Inter infastidisce pareggio ma saremmo dei bugiardi se non l’avessimo messa in preventivo. Contro l’Empoli la Juventus ha perso due punti perché ...Noi in quanto società neopromossa, per tre anni siamo finanziatori della serie B, perché funziona così, la serie B non la finanzia squadre come la Juve… la finanziano le neo promosse. E quando vedo ...