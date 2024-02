“La Giornata di raccolta del farmaco” torna nelle farmacie comunali

Un'attenzione da vivere non solo nella Giornata celebrativa ma come uno stile quotidiano, umano e di Chiesa (247.libero)

Dal 6 al 12 febbraio in cinquemila farmacie italiane, tra cui 46 in provincia di Ravenna (qui l'elenco), si possono donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.L’AQUILA – L’iniziativa “Giornata di Raccolta del Farmaco”, che si svolgerà dal 6 al 12 febbraio 2024, è promossa da Banco Farmaceutico Ets-Delegazione L’Aquila e coinvolge 9 farmacie in tutto il ...Sedici farmacie della provincia di Terni partecipano alla Giornata di Raccolta del Farmaco promossa a livello nazionale dal Banco Farmaceutico. Da martedì 6 a lunedì 12 febbraio sarà chiesto ai ...