La Germania sceglie la «settimana corta» | al via una sperimentazione su larga scala Ecco le aziende italiane che l’hanno già introdotta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È lal’ultimo paese europeo a testare lalavorativa di quattro giorni. Nei giorni scorsi, il Paese guidato da Olaf Scholz ha annunciato l’avvio di unache consentirà ai dipendenti di 45di lavorare un giorno in meno allaa parità di retribuzione. Quella del governo tedesco è in realtà soltanto l’ultima di una lunga serie di iniziative lanciate in Europa per sperimentare la cosiddetta «». Negli anni scorsi hanno lanciato progetti simili anche Spagna, Islanda, Svezia, Finlandia e Regno Unito. E l’Italia? Nel nostro Paese non è mai stata approvata una modifica legislativa né unasunazionale. Ma il numero di ...