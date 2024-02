La foto delle balle di fieno vicino alla Torre Eiffel non è reale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 4 febbraio 2024 su X è stata pubblicata ladi una strada con ai lati alte colonne didie una serie di trattori. Sullo sfondo è ben visibile la. Il post contiene anche un testo che recita: «Parigi oggi… in Italia pensiamo a Sanremo! ». Lo stesso contenuto è stato pubblicato anche su Facebook, diventando virale. Il riferimento è alle attuali proteste degli agricoltori contro le politiche agricole dell’Unione europea (UE) che si stanno svolgendo in diversi Paesi europei. Lanon è: è stata creata con un programma di intelligenza artificiale. L’immagine in questione è stata pubblicata originariamente il 1° febbraio 2024 su Instagram da ifonly.ai, profilo che nella propria bio specifica di creare opere grafiche con ...