La festa della patrona di Forlì | il vescovo | L’acqua non ha spento il fuoco della solidarietà

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – «Si può ripartire, non siamo soli, siamo con Maria e siamo insieme in tanti, qui, oggi, a fare comunità". Lo ha detto ildi-Bertinoro, mons. Livio Corazza, durante il saluto iniziale che ha rivolto ai fedeli primamessa solenne in rito pontificale che ha presieduto ieri in Cattedrale in occasionele. Ha quindi ringraziato tutte le autorità presenti, il sindaco Gian Luca Zattini, il prefetto Rinaldo Argentieri e ha ricordato che la Madonna delè celebrata anche in altre parti del mondo, fra cui il Massachusetts e Roma, nella chiesa di San Marcello al Corso. La liturgia è stata concelebrata, fra gli altri, da mons. Lino Pizzi,...