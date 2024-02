La FeralpiSalò dice no al razzismo | | Con la Reggiana insulti a Butic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SALÒ (Brescia) Il pareggio che (in nove contro undici) laha conquistato all’ultimo secondo della partita in casa dellaconsente alla squadra di Zaffaroni di lasciare l’ultimo posto in classifica. Lascia però l’amaro in bocca l’espulsione di Karlo. L’attaccante croato, infatti, si sarebbe innervosito protestando con l’arbitro per un insulto razzista ai suoi danni arrivato, con ogni probabilità, da un calciatore avversario. L’episodio si è verificato nei minuti di recupero del primo tempo con i bresciani già in dieci per l’espulsione (discussa) di Fiordilino., già ammonito, è stato richiamato dal direttore di gara che lo aveva visto litigare con alcuni giocatori della(è stato poi ammonito Alessandro Bianco, dopo un testa a testa con). ...