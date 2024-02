La droga del gas esilarante | divampa l’allarme in Europa | giovani in pericolo Social media hanno ruolo nella promozione e nella vendita

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel novembre 2022, l'Emcdda, l'ente europeo per il monitoraggio delle droghe e delle dipendenze, pubblicava un rapporto allarmante sull'uso ricreativo del protossido di azoto, conosciuto anche come gas. L'articolo .

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza : In laboratorio clandestino per la preparazione di eroina è stato scoperto a San Severo ... (noinotizie)

32 grammi di sostanza da taglio tipo mannite e 2 bilancini elettronici intrisi di droga. All’uomo è stato contestato il reato di “Detenzione ai fini di spaccio” e, su disposizione del Pubblico ...Il cantante, 21 anni, fermato intorno alle 22.30 di domenica 4 febbraio in via Sacco. A bordo anche una minorenne italiana e un ragazzo salvadoregno. È stato denunciato per uso di atto falso e porto ...L'ultima puntata di un'inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che Elon Musk, Ceo di Tesla, insieme a alcuni dirigenti della compagnia avrebbe fatto un uso spropositato di droghe come LSD, ...