La donna trovata in pigiama nell' acqua gelida di un canale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si era alzato presto per andare ad allenarsi prima dell'alba. Giovanni Parodi, un giovane farmacista, stava correndo alle 6.30 di domenica 4 febbraio in mezzo ai campi di Travagliato, comune in provincia di Brescia, quando ha visto unainriversa in und': senza pensarci...