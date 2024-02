La discrepanza tra le aspettative di Stellantis e le proposte del governo Meloni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un dialogo tra sordi. O, quanto meno, tra entità che si muovono con logiche e a velocità completamente diverse. Questo è il commento, inevitabile, dopo l’ultima riunione del Tavolo Sviluppo Automotive che si è tenuta lo scorso 1° febbraio trae il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Riunione, peraltro, svoltasi dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgiae rincarate dalle piccate dichiarazioni dell’amministratore delegato di, Carlos Tavares. Al di là delle dichiarazioni di impegno e di buona volontà,ha reiterato, inflessibilmente, le sue richieste, riassumibili in due punti. Da una parte, l’impegno dell’Italia ad assicurare il rinvio o la rimozione della normativa Euro 7, pena la cancellazione della produzione ...

La fine della storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta facendo discutere tutti, nonostante non sia ancora stata confermata dai diretti interessati. Sembra ormai ...Vicinissime in classifica, agli opposti nelle valutazioni degli analisti. La sfida tra Inter e Juventus, clou della 23esima giornata di Serie A, si apre con una netta discrepanza tra il ...La fine della storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta facendo discutere tutti, nonostante non sia ancora stata confermata dai diretti interessati. Sembra ormai cosa certa, vista ...