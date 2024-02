La difesa è passata da terza a sesta migliore del campionato Skorupski non è più imbattibile Dieci gol subiti in cinque gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Qualcosa sta mutando, negli equilibri di squadra del Bologna. C’era una volta il problema del gol: le otto reti segnate nelle ultime 4contro Sassuolo, Milan, Cagliari e Genoa e la goleada con i neroverdi raccontano di un netto passo avanti in questo senso, con una cooperativa del gol che conta 12 differenti marcatori stagionali, compreso Van Hooijdonk a segno in Coppa Italia, che però si riducono a 8 escludendo la Coppa Italia e le reti dell’olandese partito per Norwich, Corazza e Beukema. Qualcosa può essere ancora migliorato, insomma, volendo puntare all’Europa. Ma qualcosa dovrà essere riportato a regime soprattutto alla voce fase difensiva e gol. Aveva ladel torneo fino a non molto tempo fa, il Bologna. Nelle ultime 5di ...