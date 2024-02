La dieta per Sanremo 2024 | cosa mangiano i cantanti prima di salire sul palco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per Orietta Berti è il peperoncino, per Rose Villain i beveroni di broccoli, per i Santi Francesi i carboidrati. Ogni cantante ha il proprio segreto per preservare le corde vocali. Qual è la corretta alimentazione per il benessere delle corde vocali? Lo abbiamo chiesto a Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e consulente per diversie speaker radiofonici.