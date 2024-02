La dichiarazione del ministro polacco fa tremare l’Europa | “Polonia pronta ad una guerra con la Russia”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Infuria latrae Ucraina, ferma in questo momento in uno stallo che lascia molte incertezze sull’esito del conflitto. Intanto arrivano dichiarazioni decisamente preoccupanti da parte deldella Difesa della, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, il quale ha detto che l’esercitoè pronto ad un eventuale scontro bellico con la. Le parole scioccanti di Kosiniak-Kamysz Kosiniak-Kamysz, rispondendo ad una domanda del quotidiano Super Express, che ha ipotizzato una vittoria dellacontro l’Ucraina e una possibile invasione anche del territorio, ha dichiarato senza mezze misure: “Mi aspetto ogni scenario e tengo conto seriamente di quelli peggiori. Questo è il compito di un ...

Di seguito una Dichiarazione di Rinaldo Melucci , sindaco di Taranto : Ringrazio il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha ... (noinotizie)

L’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento con il quale sono stati approvati i modelli per la Dichiarazione Iva nel 2024 . Ecco cosa dice il ... (ilgiornale)

Il Canada sembrerebbe ben disposta, siglando nelle prossime settimane un accordo bilaterale con Kiev proprio nell’ambito della dichiarazione del Gruppo dei Sette, dando seguito a quello sottoscritto ...In caso di omessa o incompleta presentazione della dichiarazione dei redditi non sarà possibile usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero disciplinata dal citato art. 165 del Tuir.Sarebbe inappropriato rilasciare ulteriori dichiarazioni e commenti in questo momento", conclude Red Bull. L'indiscrezione relativa alle accuse mosse a Horner è stata confermata anche dal giornalista ...