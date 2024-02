La Danimarca è la nuova terra promessa del calcio africano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Vendere i propri pezzi migliori non significa necessariamente smantellare una squadra. Perché ci sono casi in cui il rafforzamento di un club passa proprio per il sacrificio di una pedina fondamentale o di un giovane dal talento ancora acerbo ma allo stesso tempo abbacinante. È il meccanismo diabolico del player trading, l’arte di comprare giocatori a quattro soldi e rivenderli a cifre elevate nel tentativo di rafforzare la propria rosa. È un gioco rischioso, ma in caso di successo può portare a risultati straordinari. Nei giorni scorsi il Cies, l’osservatorio sulcon sede a Neuchâtel, in Svizzera, ha stilato una classifica che mette uno dietro l’altro i club che sono riusciti a sfruttare meglio il player trading. E i risultati sono sorprendenti. In cima alla graduatoria c’è il Lille, che fra il 2014 e il 2023 ha speso 241 milioni di euro per i cartellini di ...