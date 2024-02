La conversazione | J C Chandor dirigerà la serie remake del capolavoro di Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'iconico film del 1974 con Gene Hackman verrà riadattato in unatv Secondo quanto riporta IndieWire, Ladi, verrà riadattato in unatelevisiva alla cui regia ci sarà J. C.attraverso la sua CounterNarrative Films, insieme a Temple Hill e al produttore Adam Fishbach, e sarà prodotto esecutivamente dall'American Zoetrope dello stesso. Erin Levy, nota per il suo lavoro in Mad Men e Mindhunter, sarà la showrunner della. MRC è lo studio dietro la, e la società ha opzionato i diritti deldirettamente dalla proprietà ...