La classifica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Pisa resta nel limbo. Dopo ben ventitré giornate giocate di campionato, il destino dei nerazzurri appare ancora quanto mai ignoto. Il pareggio degli uomini di Aquilani a Cosenza suona come un’occasione sprecata per rialzarsi dopo la sconfitta con lo Spezia e avanzare posizioni verso la zona destra. La vittoria del Brescia per 2-0 con il Cittadella (alla terza sconfitta consecutiva) porta a sette i punti di distanza dall’ultimo slot valevole i playoff, adesso occupato dalla squadra di Maran, mentre il gap da quella playout sale a cinque punti, in seguito alla sconfitta casalinga dell’Ascoli nello scontro diretto con il Sudtirol. Con i tre punti, gli altoatesini raggiungono proprio il Pisa a quota 27, oltre alla Sampdoria, che ha subito la rimonta del Modena (2-2) e il Bari, che con la sconfitta di Palermo (3-0) vede un nuovo cambio in panchina alle ...